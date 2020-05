Kultuuri lühiuudised

Kunstnik kohtus taas graafika klassikaliste tehnikatega

Tartu linnaraamatukogu teise ja kolmanda korruse fuajees ning muusikaosakonna galeriis saab juuni lõpuni vaadata Made Balbati graafika näitust «Kohtumised».

Kunstniku sõnul on tema piltide tegelased peamiselt muusikud ja nende muusad. «Muusik kui looja ja muusa kui inspiratsioon. Mind paeluvad nii teater, poeesia kui ka muusika ning see kajastub minu piltides. Minu tööde keskmes on alati inimene. Piltides segunevad fantaasia ja realistlik joonistus,» lisas ta.

Graafik, kujundaja ja raamatuillustraator Made Balbat lõpetas Eesti kunstiakadeemia 1988. aastal graafika erialal. Raamatute kujundajana on ta aastaid teinud koostööd kirjastusega Eesti Raamat. Tuntuim tema kujundatud sari on «Põhjamaade romaan». Muu hulgas on ta illustreerinud mitmeid lasteraamatuid kirjastustele Tea ja Petrone Print ning kujundanud kaardimänge lastele.

Made Balbati üks värskeimaid töid on vabaloominguna valminud sari klassikaliste muinasjuttude ainetel. Vahepeal rohkem digigraafikale pühendunud kunstniku loomingus teeb näituse «Kohtumised» eriliseks klassikaliste graafikatehnikate juurde tagasi pöördumine. TPM

Selgus Ferdinand Linnuse stipendiumi saaja

Eesti esimese etnoloogiadoktori ja Eesti Rahva Muuseumi kunagise (1929–1941) direktori Ferdinand Linnuse 125. sünniaastapäeval andis ERM välja järjekordse Linnuse-nimelise kolleegistipendiumi. Sel aastal pälvis preemia muuseumi rahvakultuurikeskuse juhataja Ellen Värv. TPM

Voronja galerii teeb ettevalmistusi suveks

Varnjas tegutseva Voronja galerii seitsmes hooaeg avatakse 20. juunil, mil galerist Raul Oreškini teatel on aias näha esimesi skulptuure. Lisaks saab uuel hooajal vaadata veel kaht suvenäitust. Paadikuuri tuleb kirjanik Vahur Afanasjevi kureeritud väljapanek «Kättemaks. Mесть. Revenge» ning saunamajas fotograaf Terje Taltsi näitus «Möirg».

Oreškini teatel algas tegevus Voronja skulptuuride aia heaks eelmise aasta novembris. «Jaanuari alguseks jõudsime esimese teetähiseni, kui kokku sai kogutud 6700 eurot, mis oli vajalik aia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Need tööd on juba lõpusirgel,» lisas ta. «Peale seda algas teine etapp, mille abil pidid aeda jõudma esimesed skulptuurid.»