Näitus, mis tekitab hajusaid ja ebamääraseid meeleolusid

Viimasel ajal võib tihti näha väga väheste eksponaatidega näitusi. Tühjus on moes. Aga pahatihti see ongi tühi, puudub mõte, puudub sisu. Noore kunstniku Eike Epliku installatsioonide kohta näitusel «Biomass – kummitus nurgas» Kogo galeriis need sõnad ei käi. Tema eksponaadid on nii laia tähendusega, et peab olema ruumi nende ära mahutamiseks. Ka kosmoses on kõik tähed üksteisest väga kaugel.