Voronja galerii teeb ettevalmistusi suveks ja skulptuuriaia avamiseks

«Jaanuari alguseks jõudsime esimese teetähiseni, kui kokku sai kogutud 6700 eurot, mis oli vajalik aia projekteerimiseks ja ehitamiseks. Need tööd on juba lõpusirgel,» lisas ta. «Peale seda käivitus teine etapp, mille abil pidid aeda jõudma esimesed skulptuurid.»

Teise etapi rahastamiseks läheb tarvis 3800 eurot. Raha koguneb ühisrahastusplatvormi Hooandja vahendusel. «Praeguseks tunneme, et hooandmise protsess on veninud liiga pikaks ja otsustasime, et mai lõpuga lõpetame rahakogumise,» lisas galerist.