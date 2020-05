Politsei alustas taas puhumisreide

Lähtuvalt terviseameti hinnangust, et viiruse leviku oht on Eestis madal, on politsei alustanud taas «Kõik puhuvad» reidide läbiviimist. Joobekontrollide ajal järgib politsei- ja piirivalveamet terviseameti soovitusi, et hoida kõigi nakatumisoht võimalikult minimaalne. Kõik ametnikud peavad kandma isikukaitsevahendeid ning puhumine toimub kontaktivabalt.