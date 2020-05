Konverentsil arutatakse kriisidest tärkavate võimaluste üle

Tartu ülikooli rektor professor Toomas Asser sõnas, et ülikoolil on ühiskonna teenijana kohus aidata taaselustada kriisijärgset ühiskonda ja majandust. «Keegi meist ei tea täpselt, milliseks kujuneb kriisijärgne maailm, ent kuna ülikool on alati ühiskonna hetkeoludest mitu sammu ees, on meil juba praegu paljudes eluvaldkondades võimalik pakkuda, millises suunas ja kuidas peaksime edasi liikuma,» sõnas rektor.