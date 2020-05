Lastekaitsepäeva asemel toimub Tartus üleriigiline telekampaania

Algatuse eesmärk on tuletada meelde lapse mõttemaailma ja seda mõjutavate tegurite erinemist täiskasvanu omast. Tartu Noorsootöö Keskuse kodulehele on kogutud koostööpartnerite videomaterjalid, mis toetavad lapse ja vanema omavahelise suhte toimimist, pakuvad ideid koostegemiseks või annavad muul viisil mõtteainet. Videote autorid on erinevad organisatsioonid nagu Eesti Rahva Muuseum, Huvikool HuviTERA, Karateklubi Falco, Lasteabi.ee, Tartu Linnaraamatukogu, Töötukassa ja paljud teised.