Südaööjooksu eestvedaja Marek Pihlak kolis oma võistluse internetti.

Mitu aastat järjest on Elvas paar päeva enne jaanipäeva läinud südaööl jooksurajale ligi seitsesada spordisõpra. Südaööjooksu eestvedaja Marek Pihlak ootas ka tänavust jooksu suure ärevusega, kuid nüüd on selge, et osalejate rekordit sel aastal püstitada ei saa. Vastupidi, eriolukord sundis kogenud treeneri ja Elva gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ennast uuel moel nutimaailmaga kurssi viima – tuli õppida, kuidas korraldada.virtuaaljooks.