Koroonaviiruse uuringu kolmas nädal on käes. Kas leevenduste tulemusena haigestumiste arv kasvab, selgub juuni algul

Kolmanda nädala andmete kogumine käib praegu ja on sihitud nüüdsesse aega nimme, kuna juba seitse päeva elab Eesti ühiskond eriolukorrajärgsetes tingimustes. Kolmanda nädala tulemuste kohta võib tulemusi jagada varsti, juunikuu esimestel päevadel.

Siis näevad nii teadlased kui valitsusjuhid, kas Eesti ühiskonna liikmed on käitudes teinud midagi valesti või mitte. Kui koroonaviiruse levimus on tõusnud ja on karta uut puhangut, saab reageerida näiteks käitumis- ja suhtlemiskorda taas rangemaks muutes.

Kolmtuhat uut uuritavat

22. mail alanud ja kuni 29. maini kestvasse uuringusse kutsutakse 3100 täisealist eestimaalast.

See käib nii, et uuringufirma Emor töötajad saadavad rahvastikuregistri andmetele tuginedes juhuvalimisse sattunud inimestele kas elektronposti või SMS-i teel kutse.

Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja Ruth Kalda sõnul on teadlaste eesmärk koroonaviiruse levimust teada saada iga uuritud nädala järgselt kohe, tähtis on aga seegi, kuidas viiruse levimuse pilt muutub pikema uuringuperioodi jooksul. FOTO: Erakogu.

Ruth Kalda sõnul asutakse kontakti otsima palju enamate inimestega, kuna kõik ei pruugi olla kättesaadavad rahvastikuregistrisse jäetud vananenud andmete või muude põhjuste tõttu. Ka on inimesel õigus uuringust loobuda. Ja mitte kõik, kes vastavad veebi- või telefoniküsitlusele, ei leia kokkulepitud ajal võimalust testi andma minna. Mõnel inimesel on testimise suhtes olnud hirm, kardetakse, et ka sealt võib saada nakkust. Ja neile, kes ei saa autoga testimispunkti sõita, ei pruugi sobida laboritöötaja kojukutsumine. Nii on küsitlusele vastajaid olnud alati rohkem kui testituid.

Kuna Terviseamet jagab niigi iga päev üksikasjalikku informatsiooni testimisest, nakatunutest, haiglaravi vajajatest ning koroonahaigusesse surnutest, siis mis on seireuuringus teistmoodi? Mida see rohkem näitab?

Ruth Kalda vastas, et seireuuringus on võimalused tabada neid, kes ise ei kahtlusta, et nad on viirusekandjad. Neil puuduvad sümptomid ning nad ei tea, et oleksid kuskil mõne viirusekandjaga kokku puutunud. Just need inimesed ei satu ametlikku haigestumise statistikasse, kuna nad ei kaeba millegi üle ega pöördu arsti poole.

Ruth Kalda sõnul on veel neid, kes ennast kergelt haigena tundes arsti juurde ei lähe, kuna viirusi ja haigusi on teisigi ja nad usuvad, et koroonaviirushaigust nad kindlasti ei põe.

Seireuurinuga saab üles leida niisiis terve rea ohtlikke juhtumeid. Pealegi on selle uuringu valim kokku pandud hästi hoolikalt, seal on esindatud kõik riigi piirkonnad ja vanusegrupid ning seetõttu annab uuring üldse parema pildi sellest, missugune olukord riigis päriselt valitseb.

Ka rühutab Ruth Kalda seda plussi, et seireandmed saavad ilmsiks hästi kiiresti. See tähendab, et palju kiiremini kui terviseameti statistika, kuna haigestumine ja arsti juurde sattumine ja testimine võtavad paratamatult mõne päeva aega.

«Natuke varem teadasaamine annab tervissüsteemile omakorda palju suurema valmisoleku juhul, kui midagi halba on juhtumas,» selgitas Ruth Kalda. «Ja ka viirusekandjate kontaktsetega saab siis ühendust võtta kiiresti ja nad isoleerida ning mõni suurem puhang ehk ära hoida.»