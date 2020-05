Kaubanduskeskused said loa kauplused täielikult avada kaks nädalat tagasi, 11. mail. Viimase kahe nädala näitajad on Tartu ostukeskustele olnud väga head, kuigi klientide hulk pole veel päris samal tasemel nagu enne eriolukorda, on rahvast igal nädalal kaubamajades üha rohkem.