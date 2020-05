FOTOD ⟩ Isolatsioon tõi Karlova akendele kallimad, pered, koerad ja kassid

«Olen alati armastanud kodukandis ringi hulkuda. Vahel seiklen jala, vahel jalgrattaga,» rääkis fotoseeria looja Susan Must ja lisas, et mulle meeldib jälgida inimesi ja maailma enda ümber, erinevaid meeleolusid oma kaameraga jäädvustada.

Ta on pildistanud Karlova puitarhitektuuri, teinekord jälle otsinud silmsidet mõne koduaknal peesitava beeži kassiga. «Hulkusin ka karantiini ajal. See oli eriline aeg, mil majade akendest paistis lisaks kiisudele inimesi. Enneolematult palju inimesi,» ütles Must. Need olid samad näod, keda ta oli harjunud kohtama kodukandi tänavatel.