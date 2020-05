Vahetult pärast eriolukorda tundub kõige vastikum mõte, et see võib tagasi tulla. Asjatundjad arvavad, et tuleb uus koroonalaine. Sügisel ehk. ​Praegu on mõistlik hetk tagasi vaadata ja mõelda, mida teha teisiti, kui see peakski juhtuma.