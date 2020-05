Tartu Uus Teater lükkab suvelavastuse aasta võrra edasi

Kogu maailma haaranud olukorras, kus astume sammhaaval teadmata suunas, ei ole kahjuks võimalik välja tuua suurele publikuhulgale mõeldud lavastust, mis on just nimelt intiimne, inimlik ja sotsiaalselt distantseerumatu.

Lavastuse tegemine nõuab mitmeid kuid ettevalmistust ning kümnete inimeste pühendunud tööd. Teater ei saa kahjuks endale lubada, et see töö läheb tühja.

Tartu Uue Teatri kumulooja Marie Kliiman sõnas, et teater on olukorras, kus peaks alustama proove ja lavakujunduse ehitamist ja kostüümide õmblemist. «Õigemini oleksime pidanud alustama kuid tagasi. Nüüd on viimane hetk.»

Kliimani sõnul teab keegi, et juuliks on kõik see möödas, keegi teab, et augustis alles algab see tõeline uus reaalsus. «Ainus, millele saame tugineda, on Riigi Teatajas ilmunud korraldused,» nentis ta. Selle järgi saavad augustis toimuda küll 1000 inimesele mõeldud etendused vabas õhus, kui rahva tervis ei halvene. Kuid 2+2 ja muud eeskirjad muudavad selle Uue Teatri jaoks võimatuks.