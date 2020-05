Nurmenukuvaatlusi tehakse tänavu ka Lätis

Nurmenukkude õitsemise aeg hakkab tasapisi lõppema, kuid sel nädalavahetusel on veel viimane aeg soovijatel enda nurmenukuvaatlused ära teha. Nurmenukuvaatlusi saab sisestada nii eesti-, inglise-, vene- ja sellest aastast ka lätikeelses nurmenukuveebis. «Suur rõõm, et Lätis on nurmenukkude vaatlemise üleskutse nii hästi vastu võetud: möödunud nädalavahetusel tuli meie lõunanaabritelt rohkemgi vaatlusi kui Eestist,» ütles TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi ökoloog Tsipe Aavik. «Andmetest on aga näha, et Eestis on inimesed juba osavamad nurmenukuvaatlejad ja määravad taimede tüüpi väga vilunult. Andmed on üha kvaliteetsemad. Väga vähe on selliseid vaatlusi, mida uuringuks kasutada ei saa, alati on määratud õietüübid, mitte ainult edastatud nurmenukkude õitsemise koht,» lisas Aavik.