Tartu hakkab taastuvenergia tootmiseks energiaühistute loomist eest vedama

Projekti Tartu koordinaatori abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kohalikud energiaühistud ja kogukonnaenergeetika tervikuna hea võimalus edendada taastuvenergia tootmist ning energiasõltumatust. «Kui näiteks Saksamaal ja Taanis on energiaühistud väga levinud, siis Eestis on kogukondade ja üksikisikute potentsiaal taastuvenergia tootmisvõimaluste loomiseks suures osas kasutamata,» ütles Tamm. Abilinnapea lisas, et energiaühistute loomine vajab ennekõike kättesaadavat ja arusaadavat tehnilist platvormi, mille abil käib toodetud energiaga kauplemine.