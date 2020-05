Soome-ugri maailmakongress Tartus lükkus edasi järgmise aasta juunisse

Kongressi logo on kujundanud Peeter Laurits.

Maailmakongressile on oodata 23 hõimurahva esindajaid. Ühtekokku on kongressil pool tuhat osalejat, nende hulgas kuni 215 delegaati, vaatlejad, külalised ja ajakirjanikud. Suursündmuse avamisele on kutsutud ka Soome, Ungari, Venemaa ja Eesti president.