Kalli Kalde avas oma näitusega kosmose

«Järjest enam on ka erakapital oma näo kosmose poole pööranud. Saabumas on kosmosereiside uus ajajärk, kus saavad kokku teadus, kasumijaht ja erafirmad,» märkis Kalli Kalde. «Ameeriklane Bob Richards ennustab, et maailma esimene triljonär saab olema kosmoseettevõtja, näiteks keegi, kes kaevandab Kuu pinnasest heelium-3-e. Tohutuid varandusi võidakse teenida ka asteroididelt vääriselementide kaevandamisega.»