Enriko Talvistu: arhitektuuri dinosaurused koroonajärgsel ajal

​Viirusepandeemiaaegne veider maailm on tekitanud hulgi mõtteid sellest, milline saab olema elu sellel planeedil edaspidi. Küll on väidetud, et kunstis hakkab rohkem olema internetil põhinevat, et muusikute kontserdid ja videod kanduvad rohkem üle internetti, et kirjanikud kirjutavad raamatuid või tekste enam internetti, et teatrilavastusi näidatakse rohkem ülesvõetuna kusagil võrgustikes, mitte teatrisaalis, või et uusi filme võetakse pigem üles televersioonis, et neid hiljem internetis, mitte kinosaalis näidata.

Ja kõige selle kultuuri eest olevat leitud võimalus küsida raha, selleta ei püsi loojad ju elus. Rääkimata sellest, et pooled töötajad, kes ei pea just midagi käegakatsutavat valmistama, püsivad kodukontorites ning ettevõtetel tuleb edaspidi järjest väiksemaid kontoreid üürida.

Ei taha küll tegeleda ennustamisega ehk nagu ütles kadunud Peeter Tulviste, et ta tänab omaaegset Tartu linna töörahva saadikute nõukogu (praegu linnavolikogu), kuna see keelas ära kerjamise ja ennustamise kui sotsiaalsed pahed, aga ajaloolasena suhtun kõige tuleva vaid seniste rikutud või rikkumata kogemuste põhjal etteütlemisse siiski pika hambaga. Pigem kipun uskuma seda, et see paar kuud ei suuda tänapäeva tsivilisatsiooni raskeveduri liikumisse märgatavat jälge jätta ning inertsist paneb see edasi sama tempoga, ehkki peal on uus reklaam ja värving. See on loomulikult usk, mitte põhjendatud seisukoht.

Ometi on detaile, mille suhtes võiks olla kogemustele toetudes ettevaatlik. Läinud nädalal lugesin Massach­usettsi tehnoloogiainstituudi õppejõu ja arhitekti Carlo Ratti tähelepanekuid ja seisukohti. Ta kirjutas arhitektuuri dinosaurustest, mida oleks ehk tarvis muutma hakata.

Üks temale murevalmistajatest olid tohutud superkliinikute kompleksid. Meilgi Tartus ehitatakse Maarjamõisa kliinikule veel kolm korpust juurde, osaliselt vanu uuendades. Kaob ilmselt ära lastekliinik, mis nüüd on pooleks nakkuskliinikuga ühes majas. Jääb vist osa kopsukliinikust, sest tuberkuloos on endiselt üks võimsaimaid nakkushaigusi, ning ilmselt osa psühhiaatriakliinikust, sest seal on veidi eripärane ravi.

Loomulikult pole ma spetsialist nüüdisaegse ravi efektiivsuse asjus, et millises hoones ja kui heade võimalustega on seda kõige parem osutada. Jäägu see pigem ravi osutajate pädevusse.

Ometi püstitab Ratti koroonakriisi kontekstis küsimuse, et kui patsient siseneb sellesse kliinikudinosaurusesse või kombinaati, kas ta tuleb sealt välja haigemana, kui ta sisenedes oli. Profaanile täiesti lubatav kahtlustus nüüdismeditsiini suhtes, mis ootaks vastuseid professionaalidelt.

Ratti ise projekteeris uue nakkuskonteineri, mis pandi möödunud kuul üles Torino haigla juurde. Just suletud merekonteineri, mida tänapäeval üha enam ehitamisel kasutatakse, oh õudust, ka elamute ehitamisel. Ratti eesmärk oli sel puhul kõigi vahenditega varustatud eraldatud nakkushaiguste raviruumi loomine.