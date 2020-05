Tartu ülikool uurib, kuidas ärilinnakud mõjutavad inimeste tervist ja töövõimet

Teadusmudeli loomine on üks osa Tartu ülikooli mahukast uuringust, mis keskendub kolmele põhilisele mõjutegurile, milleks on inimese füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis. Neid jälgitakse kolmelt erinevalt tasandilt ehk mida saaks ära teha töötaja ise, mida tööandja ja mida linnak tervikuna.

See on osa suuremast plaanist, kuidas luua töö-, elu- ja arengukeskkond, mis motiveerib inimest ja soosib tema edukust. Loodud lahendust saab hiljem edukalt rakendada ka teistes linnades ja linnakutes üle maailma.

«Esimest kahte, ettevõtte ja isiku tasandit arvesse võtvaid mudeleid on erinevaid, aga teadaolevalt pole ükski linn, linnak, riik või arendaja arvestanud korraga neid kõiki,» ütles Pärnits. «See teeb mudelist unikaalse toote, mida meil selle oleks võimalik tootena edasi arendada. Ülemiste City Tervisemaja ja sealsed start-up'id on seda valmis tegema. Teiselt poolt on meie strateegiline otsus arendada linnaku keskkonda lähtuvalt meie talentidest ja muuta seeläbi Ülemiste City rahvusvaheliselt atraktiivseks keskkonnaks, kus iga talent saab õnnestuda,» arvas Pärnits.