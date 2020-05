Jüri Kõre: räägime lemmikutest!

Meil kõigil on lemmikud. Lemmikraamat, -film, -kõrts või -kohvik. Lemmikud kõnelevad meist ja maailmast meie ümber. Kvaliteedist. Lemmikuid luuakse. Konkursside, žüriide, auhindade jms abiga. On selline iga-aastane auhind nagu The European Parking Award (Euroopa parkimisauhind). Selle saaja on projekteerinud ja ehitanud eriti ägeda parkimismaja, loonud parkimissüsteemi, mis on varasematega võrreldes täiesti uus kvaliteet. Allakirjutanu kaheldamatu lemmik on 2015. aasta võitja, Rotterdami turuhoone parkla.

Selle võiduprojekti tuumaks on hoone sisse mahutatud turuhall. Maja kestaks või kooreks on üürimaja. Mitte odav hostel, vaid linna kallimate korterite kogum. Ja alla, merepinnast allapoole, jääb parkimismaja. Viimane on teiste hooneosadega võrreldes muidugi disainilt tagasihoidlikum. Kuid seda tehnilisem, nutika teavitus-, broneerimis- ja piletisüsteemiga, ruumis orienteerumist hõlbustavate lahendustega («päikese» asukoht ilmakaarte mõttes on maa all sama, mis maa peal, jms imeasjad).

Ida-Euroopa ei ole valdkonna uuendajana sugugi autsaider. Viimasel viiel aastal auhinnatute hulgas on Serbia pealinna jalakäijate alaga piirnev parkimismaja ja tšehhide tänavaparkimise tehniline lahendus.

Võitja pakutud hind olevat liiga kõrge. Mis peaks siis olema enampakkumise eesmärk, kui mitte parim hind?

Tartu Magistri tänava parkimismaja on tasa ja targu kavandatud juba tubli kümnendi. Pingutatud silmapaistva arhitektuuri nimel. Vaieldud laiema äriidee üle, mis meelitab maja klientideks autojuhtide kõrval ka jalakäijad ja rattasõitjad. Ja otsitud nutikaid lahendusi, mis lubavad ruumi parimal moel kasutada. Miks siis selliste ettevalmistuste peale mitte mängida natuke mõttega: äkki see maja võidab ka Euroopa parkimisauhinna?

Paraku on väga põhjalikult ette valmistatud projekti hoonestusõiguse enampakkumise tulemusest keskmisel linnakodanikul raske aru saada. Võitja pakutud hind olevat liiga kõrge. Mis peaks siis olema enampakkumise eesmärk, kui mitte parim hind?

Parima pakkuja suutlikkus töö lõpule viia olevat kaheldav. Aga need, kellel pole ette näidata varasemat töökogemust, hanke tingimuste kohaselt ju ülepeakaela lõppvooru ei pääsenud?

Hoone ehituse pika ettevalmistusloo jooksul on räägitud palju murejutte. Alates muidugi sellest, et hoone asukoht eeldab pisut soliidsemat otstarvet. Meie turistide enamik hakkab maja kohta ütlema ju autotalli(!). Ja lõpetades teadjatega, kelle väidete kohaselt tahavad projektist potentsiaalselt huvitatud tegijad oma poliitilist kapitali välja võtta. Pisut tugevamas valuutas.

Linna kasu kogu ilusast üritusest ümmargune null!

Et avalikkuse ees toimuvate etlemiste kõrval on asju, mida lepitakse kokku piltlikult öeldes garderoobides, sellest annab tunnistust Tartu võimukoalitsiooni väiksemate osaliste käitumine.

Koalitsioonist opositsiooni poolele potsatanud keskerakondlased on nn tänavatöö ehk linlasi huvitavate teemade asemel terava tähelepanu alla võtnud oma hoovis toimuva. Volikogu tegutsemise reeglid eriolukorras, videokonverentsid jms. Ilmselgelt erutavad need teemad lisaks 49 volinikule paari kodanikku. Sama seis on sotsidega.