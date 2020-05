Põltsamaa saab vallavanema täna, Mustvee järgmisel nädalal

Põltsamaa vallavanem, sotsiaaldemokraat Margus Möldri teatas eelmisel nädalal, et loobub vallavanema ametist tervislikel põhjustel. Täna on tema viimane tööpäev, kuid vald juhita ei jää, sest täna peetakse ka volikogu istung, kus on kavas uus vallavanem kohale seada.