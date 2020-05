Tiigi ja Pepleri tänava nurgal asuva kortermaja taga oli aastal 1868 Jannsenite pere omandatud maja. Kohta tähistab praegu plaat, kus on teave Koidula tamme kohta.

Aasta 2024, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn, seisab peagi ukse ees. Kas pole mitte paras aeg tähtsustada selle linnaga seotud väljapaistvate isikute, ajaloo- ja kultuurisündmustega seotud paiku, mis vajaksid senisest suuremat tähelepanu? Peatun eelkõige kultuurisfääri tegelasi ja sündmusi puudutavatel monumentidel ja tähistustel, mis peaksid tulevikus Tartut kaunistama.

Tartus on palju monumente. On suuri ja väärikaid (Vabadussõja monumendina püstitatud Kalevipoeg, Jakob Hurt), on aga ka väikseid, peaaegu märkamatuid.