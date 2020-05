Tartus tegutseb lisaks Boltile veel üks tõukerattalaenutus

Erinevalt Boltist, saab Voltride tõukerattalaenutuses valida kolme mudeli vahel. Bolt rendib praegu väid ühte tõukerattamudelit. Teiseks on Bolt mõeldud Tartu linnas lühikeste otsade läbimiseks, kuid Voltride rendib tõukerattaid ühest tunnist kuni mitme nädalani. Voltride Tartu juht Arno Humal tõi näiteks, et Bolt on nagu takso ja Voltride autorendifirma, kus klient saab ise valida, millise sõiduki ta rendib ning kuhu ta sellega sõidab. Voltride tõukeratast võib igaüks võtta ükskõik millisesse Eesti otsa. Peaasi, et see õigel ajal poodi tagastatakse.