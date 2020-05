Spordi lühiuudised

Põhja-Itaalias rajale läinud Anna Crosignani kinnitas, et virtuaaljooks andis võimaluse pärast liikumiskeeldu proovida midagi uut ning see andis suurepärase elamuse. «Olin üksi ilusal loodusrajal ning liikusin endale sobivas tempos. Ometi tundsin, et olen osake millestki suuremast, sest teadsin, et nagu mina, jooksevad maratoni viiekilomeetrist distantsi veel paljud inimesed, lihtsalt nad teevad seda mujal,» selgitas Crosignani.