Juhan Peegli sünniaastapäeval tuli jutuks ajakirjanike aukoodeks

Lõhmuse sõnul on see üle aegade kehtivate ajakirjandusprintsiipide kogu, mille tähendust võrdles ta arstide Hippokratese vandega. Esimest korda 40 aastat tagasi antud allkiri märkis kutselise ajakirjaniku teekonna algust ning nägi ette tema kohustused ühiskonna ja inimeste ees. Allkirjade andmine peatus mituteist aastat tagasi koos õppestruktuuri muutumisega, kuid Maarja Lõhmusele on mitmed tudengid avaldanud soovi seda traditsiooni jätkata.