Jõgeva valla võimukoridorides läks vennatapusõjaks

Senised Jõgeva vallajuhid pakuvad, et käimasoleva võimupöörde taga seisab tuntud riigikogulane ja ettevõtja Aivar Kokk (sedeliga). Arvatakse, et just Kokk hakkab peagi volikogu juhtima. Järgmise vallavanemana nähakse aga ajalehe Vooremaa peatoimetajat Tiit Läänet (paremal). Pilt on tehtud 2017. aasta novembris Jõgeva ühendvalla esimese juhi valimiste aegu.

FOTO: Marge Tasur