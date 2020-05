Ta tõdes, et nii väike rebane üksinda ellu ei jää, ohte on liiga palju. Loomakesele võib saatuslikuks saada külm, teised kiskjad või lähedal asuv sõidutee. Keskkonnaamet andis pika arutelu järel samuti loa, et Roosist võib saada Elistvere loomapargi elanik.