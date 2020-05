Linnavalitsus pidas üle mitme nädala istungi raekojas

Tartu linnavalitsus kogunes eile raekotta istungile, küll mitte tavapäraselt istungite ruumi, vaid rohkem hajutamist võimaldavasse suurde saali. See oli esimene kord pärast märtsi lõppu, sest vahepeal on linnavalitsuse istungid olnud üksnes elektroonilised. Samamoodi on kogu linnavalitsuse töö käinud eriolukorrale omaselt veebikeskkondade toel, aga peamiselt kodukontorites. Kuid esmaspäevast on Tartu ametnikud tagasi tööpostil.