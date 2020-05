Tartu soetab lasteaedadesse kontaktivabad termomeetrid

Kontaktivaba termomeetriga on võimalik palavikku mõõta lihtsalt ja kiiresti. Tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots selgitas, et sellega puudub vajadus oodata, kraadiklaas kaenla all, ning pole ohtu, et kraadiklaas paigast läheb, kui laps niheleb. «Tavalist kraadiklaasi tuleb igakordse kasutamise järel desinfitseerida enne, kui sellega saab järgmisel inimesel palavikku mõõta. Kontaktivaba kraadiklaas säästab seega aega, kuid ka selle puhul tuleb arvestada kasutusjuhiseid, et seade ikkagi õigesti mõõdaks,» lausus Väljaots.