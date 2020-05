Nõo vallas Voika külas käisid eile kindlustusfirma töötajad, et vaadata üle laupäevase põlengu kahjud. Tulekahju levis suure tuule tõttu kiiresti ja täielikult hävisid saun, garaaž ja tööriistakuur, aga ka elumaja katus.

Lõõtsuv tuul pani eile Tartumaal Voika külas asuval taluõuel maas lebavad katuse­plekid kolisema. Pleki all ja kõrval vedelesid söestunud puunotid, mis veel paar päeva tagasi kandsid sauna ja garaaži katust. Nüüd pole kõrvalhoonetest palju järel. Garaaž on täiesti hävinud, saunast ja tööriistakuurist on alles vaid seinad, elumaja katuses haigutab suur auk – laupäevane tulekahju võttis kõik oma roaks.