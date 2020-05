Direktoriks kandideerijad vaatavad Eesti kirjandusmuuseumi tulevikku

Eesti kirjandusmuuseumi teadus- ja haldusnõukogu võtab täna ette Anzori Barkalaja, Urmas Sutropi ja Aimar Ventseli, kes esitasid dokumendid, et osaleda konkursil kirjandusmuuseumi direktori ametikoha täitmiseks 1. juulist, tähtajaga viis aastat. Kõik kolm on rohkem või vähem kirjandusmuuseumiga seotud praegu või on olnud varem.