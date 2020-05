Markus Meier: et tudeng saaks Pirogovi platsil vabalt olla

Oleme seisukohal, et sellises akadeemilises linnas nagu Tartu võiks selline pisuke vabadus olla lubatud – nii ütles toonane Tartu linnapea Andrus Ansip, kui linn andis õiguse pruukida lahjat alkoholi raekojatagusel Pirogovi platsil. Eks Tartu ole alati olnud eeskujulik oma akadeemilisuse ja kultuurse keskkonnaga, kuid viimasel ajal jääb kahjuks mulje, et linnavalitsusele ei meeldi üliõpilaste vaimuvabadus.

Võib öelda, et Pirogovi plats on sümbol tudengitele. Seal saab pärast pingelisi loenguid ja õppetööd oma sõpradega kohtuda vabalt. Just nimelt vabalt, sest sellele platsile on antud privileeg, mida mujal Tartus nautida ei saa. Mõelda ja arutleda elu üle ning sinna kõrvale õlle teha ei tohiks olla patt. Sedasi on sündinud nii mõnedki põnevad ideed, algatused ja ka sõprussuhted.