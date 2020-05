Piret Bristol: ongi uus 1992

Sellise ilmaga tahaks päikese käes lesida, kõrs hammaste vahel, ja kui keegi küsiks, mis see elu mõte on, poleks vaja pikalt pead murda: elu mõte on igavesti päikese käes pikutada, tõusta ainult smuuti ja võileiva tegemiseks, ja kes teisiti arvab, on asjast valesti aru saanud. Ega siis asjata meenu ka eesti kirjandusest kohe fraasid, nagu «igavene suvi, lõppematu juuli, lilled, heinamaa ja päikesepaiste», kuigi tegelikkusest lakeerimata tuleks rääkida alalisest novembrist. Aga mai on mitu aastat järjest näidanud piisavat sooja, et mõni Lõuna-Eesti järv juba enne kalendrisuve ära proovida. Meie kliimas pikalt mõelda ei saa, muidu mõistad alles augustis esimeste öökülmadega, et uus võimalus päriselt elada tuleb aasta pärast.