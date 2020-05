Rattapatrull valvab kesklinnas korda

Tartu jaoskonna politseikapten Kaido Iste märkis, et jalgrattapatrullides osalemiseks on oma huvi üles näidanud kümmekond abipolitseinikku. Esialgu on rattapatrullid planeeritud nädalalõppudesse, aga kui põhjust, siis hakkab nägema neid ka nädala keskel.