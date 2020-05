Kliinikumi preemia tänavune laureaat on doktor Väino Sinisalu

Lisaks sellele, et dr Sinisalu on olnud oma 50-aastase teeneka tööstaaži jooksul paljude kolleegide õpetaja ja juhendaja, hinnatakse teda kui erudeeritud, eetikapõhimõtteid austavat suurte kogemustega arsti, väga head neurokirurgi ning äärmiselt empaatilist ja meeldivat kolleegi, leidis Tartu ülikooli kliinikumi ravijuht Andres Kotsar.

Pärast väitekirja kaitsmist 1975. aastal, on doktor Sinisalu uurimisvaldkonnad olnud transitoorse ajuisheemia profülaktika võimalused ja ajuarteri aneurüsmi ruptuuriga haigete kirurgiline ravi. Lisaks ravi-, õppe- ja teadustööle lülitus Väino Sinisalu Eesti Vabariigi taastamisel aktiivselt arstkonna organiseerimisse. Ta oli üks Eesti Arstide Liidu ja Tartu Arstide Liidu taasasutajatest ning juhtis mõlemat organisatsiooni ka presidendina. Ta on seisnud eestikeelse meditsiiniteaduse eest, olles aastatel 2000–2010 ajakirja «Eesti Arst» peatoimetaja ning jätkates tänaseni toimetajana.

Väino Sinisalu ütles, et Kliinikumi preemia talle omistamine on ootamatu ja meeldiv üllatus. «Hea on kogeda, et minu tegemised on pälvinud sellise autoriteetse tunnustuse,» rääkis ta. «Mind on kõiges motiveerinud ja toetanud närvikliinikule omane loominguline ja innovatiivne õhkkond ning kollegiaalne vaimsus. Olen väga tänulik kõigile, kellega olen nende pikkade aastate jooksul koos töötanud.»