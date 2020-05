Annelinna tänavavalgustuse postid vahetatakse uute ja lambid säästlikumate vastu

Valgustite mastid ja toiteliinid, mis on rajatud samal ajal Annelinna elamutega, on aastakümnetega amortiseerunud ja põhjustanud üha sagedamini rikkeid. Rekonstrueerimisega saavutatakse kogu piirkonna tänavavalgustuse parem töökindlus, vähenevad hoolduskulud ja hoitakse kokku elektrienergiat. Kavandatav energiasääst on 371 MWh elektrienergiat aastas, mis on ligi 50 protsenti piirkonna senisest kulust.