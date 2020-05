Aura veekeskus avab ukse nädal aega hiljem kui tohib

Tema sõnul kasutati eriolukorda ära selleks, et teha igasuvine remont pisut varem. Kliendid on Aurasse küll vägagi tagasi oodatud, aga arvestada tuleb, et tegutsetakse piiratud tingimustes. Kinni tuleb pidada 2 + 2 reeglist ja hügieeninõuetest ning kindlasti ei tohi keskusse tulla haigusnähtudega. Arvestada tuleb ka külastajate arvu piirangutega.