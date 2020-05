Kaugõppest viilinud õpilastel tuleb täna jälle koolipinki istuda

Tänasest võib koolis taas õppetööd korraldada, kuid väikestes rühmades. Enamik koole on siiski otsustanud, et õpilasi tavapärase õppetöö pärast kooli ei kutsuta, kohale peavad tulema vaid need, kel pole kaugõpe läinud edukalt. Nii tuleb näiteks kolmes Tartu põhikoolis täna koolipinki istuda ligi 80 õpilasel, kel on erinevates õppeainetes tegemata kodutöid või muid puudujääke.