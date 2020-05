Ilu paratamatust kohalolust

Eve Luik on üks neid Tartu kunstnikke, kelle kordumatus isikupäras loomingut teab kunstihuviline kodulinlane vaat et unepealt. Samas on üllatav, et kunstniku eelmisest isikunäitusest on möödunud rohkem kui 20 aastat. Praegust saab vaadata Jakobi galeriis.