Janno Zõbin: Sõnum sõbrale: mina, kallutatud ajakirjanik

Te, kommud, peaksite minema töölaagrisse maasikaid korjama – need olid sõnad, mille mulle veebivestluses ütles hiljuti üks sõber, kellega on jäänud suhtlus unarusse ja seda põhjusel, et ta elab Eesti teises otsas.

Kommude all pidas ta silmas ajakirjanikke ehk siis teiste hulgas ka mind. Hea nali, mõtlesin alul. Ülejäänud vestlus aga tõestas, et naljast on asi kaugel. Sõbral oli ajakirjanikele hinnangut andes tõsi taga.

Jutt sujus huvitavatel emotsionaalsetel radadel. Küsisin, mis on tema arvates Eesti ajakirjanduse põhiline viga.Selgus, et ajakirjandust tehakse kallutatud arvamuslugudena. Följeton olevat selle saasta tootmise koondnimi. Pikas perspektiivis lähevad seetõttu meediaettevõtted pankrotti, prahvatas ta.

Veel mainis sõber, et üha rohkem inimesi suundub tööle alternatiivsetesse sisutootmisüksustesse. Temagi toetavat iga aasta sadade eurodega Objektiivi. Kuigi pärast esmast puhangut ta veidi taandus (see on ju meediamajade, mitte sinu süü) ja isegi palus vbandust, tean, et kamraadi jutt oli siiras ja vahetu.

Olen niisiis kallutatud ja (enese teadmata) kellegi ideoloogilises teenistuses. Kui tuua võrdlusse muusika, siis seda meloodiat eri variatsioonides olen ma viimastel aastatel palju kuulnud. Ja kindlasti pole ma ainuke ajakirjanike seas.

Sõber väljendas oma hoiakuga teatavat vasakliberaali- ja meediaviha, ajakirjanikke sildistavat suhtumist, mis on aastatega inimeste alateadvusesse kogunenud. Samasugust juttu räägivad need, kes meediat mingil põhjusel ei usalda. Ja oleks vale väita, et siin meie, ajakirjanikud, peeglisse vaatama ei peaks.

Järgmiseks üritasin end pisut kaitsta. Mulle kipub seesugustel puhkudel alati meenuma üks Ilmar Raagi meediakommentaar, mida sõbrale soovitasin ja mis just kallutatusest kõnelebki. Tõlgendades Raagi sõnu, julgen arvata, et nullpunkt ehk poliitiline neutraal on juba olemuselt probleemne mõiste. Nagu Raag rääkis: inimene tajub kallutatust vastavalt sellele, millised on tema enda poliitilised eelistused.

Sageli annab just faktide oskuslik kokkusobitamine ja julge tõlgendamine loole pooltooni, mille tõttu on seda huvitav lugeda. Autori hinnang paneb lugeja huvituma ja sellest pole pääsu. Ja nii libisebki ajakirjanik märkamatult kallutatuse kaldteele.

Siit edasi mõeldes: kui EKRE toetaja märkab, et teed ajakirjanikuna erakonna suhtes kriitikat, oled hetkega ilmselgelt sotside poole kaldu. Ja muidugi ka vastupidi. Kui aga kirjutad EKREt soosiva artikli, siis erakonna toetaja üldjuhul kallutatusesüüd ei näe. Paradoksaalne. Sellest aga sõbrale ei piisanud. Sest Raag polevat piisavalt autoriteetne allikas. Ajakirjanikud on end ikkagi ise täis teinud. Auditoorium ei usalda neid enam, olgu nad kasvõi rahvusringhäälingust. On tekkinud pudulojuste kamp, kes omavahel omasid kiidavad. Eneseimetlejate klikk. Punkt.