Tänavakunstnikust sõjaajaloohuviline asus kaitseliidu Tartu maleva pealiku abi kohale

Kaitseliidu teatel on Kristjan Bachman aastast 2015 Tartu maleva esimese malevkonna pealik. Igapäevatöös on ta kõrgema kunstikooli Pallas osakonnajuhataja abi ja lektor, samuti annab ta eraettevõtjana oma panuse ajaloopärandi säilitamisse, tehes koostööd muinsuskaitseameti, omavalitsuste ja kodumaiste sõjamuuseumitega.

«Minu tahe on eelkõige ühtlustada rahuaegsete allüksuste koostööd ja kaasamist, mis on ka üks selle ametikoha ülesandeid,» märkis ta. «25 kaitseliiduaasta jooksul olen õppinud tundma maleva allüksuste omapära ja dünaamikat. Näen, et vabatahtlikud tahavad teha ja toetavad üksteist, see on oluline koostöö alus. Aastatega on tegevus kaitseliidus loonud minu ümber tutvusringkonna, mille olemasolu peaks mind sellel ametikohal toetama, ja kindlasti püüan anda endast parima.»