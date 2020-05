Lastekunstikool näitab graafikat, mille väljapaneku sulges kaheks kuuks koroona

Nüüd teatas lastekunstikooli direktor Piret Viirpalu, et graafikanäitus «Tagasihoidlik koosviibimine» on koolimajas (Tiigi 61) vaatajaile taas avatud, kuid mitte enam kaua – 29. maini esmaspäevast reedeni kell 14–18. Huvilised peavad lihtsalt ukse taga kella laskma ja siis pääsebki näitust vaatama. Seesama väljapanek on veebis.

Graafika on valitud ühiseks väljendusvahendiks paaril põhjusel. Kõigepealt – kunstnik Kalli Kalde tegi koolituse uutest tehnikatest, mille hulka kuulub ka mokulito. «Ta ütles, et see on vaese mehe litograafia – ei ole vaja litokivi, vaid seda tehakse vineeri pealt,» rääkis direktor.

Teiseks – lastekunstikooli Jakobi tänava majja on õppeaasta alguses taas sisustatud graafikaklass. Nüüd saab sealgi graafikatunde teha.

Sealsamas Jakobi 52 tegutseb galerii, mille uus galerist Helena Aadli on ametis möödunud aasta augustist. Ta korraldab näitusi teisteski kohtades, näiteks linnaraamatukogus.