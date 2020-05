Rahvamöll Lõunakeskuses, südalinna kaubanduskeskused on palju vaiksemad

Isolatsiooniga kohanenud inimesele võis niisugune rahvamass tekitada kultuurišoki ja küsimuse, kuidas on see võimalik!

Kaubamajas külastajaid jätkus, aga mõistlikul määral. Kaubamajas jäi silma see, et isegi kui ruumi oli, ei tulnud inimesed selle peale, et ka eskalaatoreil on mõistlik vahet pidada ja mitte kohe esimesele või teisele vabale astmele astuda.