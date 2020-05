Metsloomad eksivadki praegu rohkem inimeste sekka

Uljas karupoeg Vaimastvere kortermajade vahel, põdramullikad linnas, ratturi sadulast niitnud metskits tühjas Tartu parklas ja üleriigiliselt kuulus Haabersti karuema poegadega - need on vaid mõned näited metsloomadest, kes on sel kevadel inimasustuse keskele ekselnud. Parema meelega ulukid oma teed inimese omaga ei rista, kuid on mitmeid põhjuseid, miks seda viimasel ajal siiski sagedamini juhtunud on.