Tartu ülikooli muuseumis on kahe kuu eest räägitud uudis puha vaatamata

Nii jäi paljudel kahe silma vahele uudis, et Tartu ülikooli muuseumi valgesse saali on üles seatud «ajarännumasin». Rääkimata sellest, et inimesed oleksid saanud virtuaalreaalsuseprillid juba pähe panna ja ise kogeda Toomkirikut niisugusena, milline see võis näha 500 aastat tagasi.