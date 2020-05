Kohtuistung 18 süüdistatavaga lükkub edasi

Tartu maakohtus on menetluses majandusalaste, ametialaste ja varavastaste kuritegudega seotud kriminaalasi, kus süüdistatavateks on kümme inimest ja kaheksa äriühingut. Kriminaalasja arutamise alguseks määrati 18. mai 2020. 15. mai pärastlõunal esitas süüdistatavate V. Albergi, Ü. Lippuse ja OÜ Õkomuld kaitsja taotluse 18. maiks planeeritud kohtuistungi edasilükkamiseks ning esitas kohtule vastava tõendid, et tal ei ole füüsiliselt ega ka virtuaalseid kanaleid kasutades võimalik kohtuistungil osaleda.