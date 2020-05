Sotsiaaldemokraadid ei ole Jõgeva valla kriisikomisjoni tööga rahul ja lahkuvad koalitsioonist

«Meil on võimatu edasi töötada olukorras, kus usaldus koalitsioonipartnerite vahel on kadunud ja meiega ausalt ei räägita,» ütles Jõgeva vallavolikogu sotsiaaldemokraadist aseesimees Kristian Vaarpuu. «Nii on väga raske valda arendada ja kohalike inimeste ootusi täita. Värvikaks näiteks on tahtlik kaasava eelarve protsessi pidurdamine, millega veeti alt kohalikku kogukonda.»