Politsei viis Võru tänava majas läbi narkoreidi

«Vaatamata sellele, et politseil oli eriolukorras lisaülesandeid, oli meie eesmärk paralleelselt seegi, et politsei tavatöö erakordse olukorra tõttu katkeda ei tohi,» ütles Lõuna prefektuuri narkokuritegude talituse juht Kristjan Tommingas.

«Politsei kohustus on olla inimeste jaoks olemas ja tulla appi siis, kui abi vajatakse. Nii jätkasid ka narkopolitseinikud maksimaalselt kuritegude ennetamise ja uurimisega ning nende kahe narkokurjategija kinnipidamine on ehe näide sellest, et mistahes olukorra ajal võitleb politsei paralleelselt nii viirusepuhangu kui ka narkokurjategijatega,» selgitas Tommingas.