RMK üraskitõrje hoopis soosib üraski levikut, mets hävineb

Miks küll peaks ühele tavalisele eestlasele huvi pakkuma, kas Eestis on kuuse-kooreürask kontrolli alt väljumas? Eriti veel, kui arvestada asjaolu, et kaks aastat juba mühinal levinud kahjur ei pälvinud tüki aja jooksul isegi metsameeste erilist tähelepanu. Olukorra tõsidus jõudis keskkonnaministeeriumile ja metsandussektorile päriselt kohale alles mõni kuu tagasi. Maha magati seega kahjuks kaks aastat.

Kuid eestlased muretsevad looduse käekäigu pärast. Aina enam kinnitust saav mure, et kümne aasta pärast võib lisaks lageraielankidele laiuda Eestis 10 000 – 50 000 hektarit kuivanud kuusekõrbeid, ei jäta ilmselt eestlast ükskõikseks. Varem või hiljem tuleb keegi vastutama panna, sest rahvas ei jää lõpmatuseni vaikselt pealtvaatajaks. Halvimal juhul juhtub Eesti kuusikutega sama, mis on juhtunud juba Saksamaal, Tšehhis, Poolas. Kuusikud surevad hektarite viisi kuuse-kooreüraski ründe all ja olukorrale ei suudetagi piiri panna.

Üraskikahjustusega kuused Tartumaal Varal. FOTO: Mati Sepp

Kuidas siis üraski levikut ohjeldada, et kaitsta Eestimaa metsa ja looduskeskkonda laiemalt?

Arvamusi leidub seinast seina. Näiteks RMK on alustanud linnurahu ajal mastaapset raietegevust kuuse-kooreüraski kolletes ja eesmärk ohjeldada üraskite levikut raiete abil esialgu tuhandel hektaril.

RMK on kindlaks teinud, et kahjustatud metsa on väga palju, selle puiduvaru küündib 400 000 tihumeetri kanti ja ilmselt kasvab kahjustatud metsa osakaal lähematel aastatel veel mitu korda.

Olles oodanud ise metsamehena juba kaks aastat, et üraskiprobleemiga tõsisemalt tegelema asutaks, oli esmane uudis üraski ohjeldamise plaanidest korraks isegi rõõmustav. Kui puhang on paar aastat teada, aga keegi midagi ette ei võta, tundub igasugune uudis alguses lootustandev.

Kuid see, kuidas nüüd käib üraski ohjeldamine, on inimestele ja minule kui elupõlisele metsamehele šokk. Keegi polnud valmis selleks, et üraskikolletes hakatakse maha raiuma kvaliteetseid üraskitest puutumata metsaosi. Palgivirnad aina kasvavad ja jääb mulje, et üraskitõrje sildi all täidetakse sootuks kehva talve tõttu raiumata jäänud toormemahtude plaani. Raiutakse mitte ainult okaspuud, vaid ka lehtpuud.

Üraskikoldeid oli metsades üle mõistuse palju ja kõik olid otseselt seostatavad metsaraiumisega. Metsamehena jäi mulle mulje, et metsa oli majandanud inimene, kes ei oma mingitki metsanduslikku haridust. Kui miskit andis valesti teha, siis see oli tehtud valesti.

Mis mõju sel RMK stiilis üraskitõrjel linnurahu ajal kuusemetsale on, saame teada lähema kolme kuni viie aasta jooksul. Kuid varasemate põlvede metsamehed suhtusid üraskitõrjesse hoopis teisiti ja tõrje käis palju looduslähedasema strateegiaga. Selline üraskitõrje, et massiliselt lõigata kuusepalki kasvavast metsast, ei tulnud kõne allagi. Aga see oli ka aeg, kui harvestriliisingud ei vajanud iga kuu maksmist, sest neid masinaid lihtsalt polnud.