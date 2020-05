Bussiliiklus pisitasa tiheneb, Helsingi lendudest pole veel juttugi

Uuel nädalal, kui eriolukord läbi, tuleb väljumisi juurde selliselt, et Lux Expressil on neid päeva kohta kümme. Enne eriolukorda oli kummaski suunas ainuüksi Lux Expressil 31 väljumist päevas, absoluutses madalseisus kolm bussi kummaski suunas. Võimatu on ennustada, millal taastub kriisieelne töömaht, nentis ettevõtte juhatuse liige Paul Kristjan Lilje.

Eelmisel nädalal sõitis Lux Expressiga Tallinna ja Narva vahet 1900 ning Tallinna ja Tartu vahet 1450 inimest. Tavaolukorras on Tallinna ja Tartu vahet sõitjaid kaks ja pool korda rohkem kui Tallinna ja Narva vahet. «Vaatame iga päev piletite ettemüüki ja reaalset täitumust, õnneks on inimesed hakanud ka pileteid ette ostma, siis saab jälgida trende,» sõnas Lilje. «Meil on valmidus sõita sellel tasemel, mis oli enne viirust, see see õnn ja õnnetus ongi. Oleme hoidnud inimesed palgal.»

Selguse ootus

Ettevõte on koos teiste vedajatega küsinud ka riigilt tuge, sest põhjapanevad muudatused tähendaksid, et taastumine muutuks väga keeruliseks. Seda tuge pole tulnud. Kriisi mõju ettevõttele saab Lilje sõnul aga põhjalikumalt kokku võtta sügisel, kui on teada tõde suvest, mis eriti rahvusvahelises liikluses on tippaeg, ja selgub ka taastumine kodumaa liinidel. «Venemaa ja Poola on kinni. Kui Läti valitsus otsustab rahvusvahelise ühistranspordi lubada, hakkame sõitma Riiga, Vilniusesse ja kuhu veel saame,» kinnitas Lilje.

Taisto Liinide numbril teatas automaatvastaja eile endiselt, et eriolukorra tõttu bussid ajutiselt ei välju. Ettevõtte esindaja Jan Landrat teatas kirjalikult, et maanteeamet on bussiettevõtetele andnud teada, et kui eriolukord lõpeb, bussiliine kohe uuesti teenindama hakkama ei pea ja aega on 90 päeva kas siis uuesti sõitma hakata, muuta sõiduplaane või sulgeda liinid. «Eriolukorra lõppedes me päevapealt liine teenindama ei hakka, alguses jälgime natuke olukorda ja vaatame teiste bussiettevõtete pealt, kui palju rahvast uuesti reisima hakkab,» lisas ta.

Tartu maakonnaliinidel ei tähenda eriolukorra lõpp mingit muutust. Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Tõnis Piir selgitas, et eriolukorra alates hakkasid maakonnaliinide bussid sõitma koolivaheaja graafikus. Et koolitöö täies mahus ei taastu, jätkub koolivaheaja graafik.

Elron tihendas sõiduplaani selle nädala alguses neil liinidel, kus reisijate arvu tõusu on näha. Tartu ja Tallinna vahel on seitse väljumist päevas. Ettevõtte turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütles, et nendel lõikudel, ka Tartu liinil, kus remondi tõttu on kasutuses asendusbussid, jääb senine sõiduplaan valdavalt kehtima. Reisijad üldjuhul bussidesse ümber istuda ei soovi, mistõttu ei ole sõitjate arv nendes rongides ka eriti palju kasvanud. «Küll aga jälgime reisijate arvu ja lisame reise vastavalt nõudlusele,» ütles ta.

Lennujaam sõnumita

Tartust lendas Finnair enne kriisi kuuel päeval nädalas ja liinil läks sedavõrd hästi, et jutuks oli lendude lisamine. Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles, et Finnairi Tartu lendude taastamise kohta teavet ei ole, küsitud on. Küll algasid eile lennud Tallinna ja Helsingi vahel iga päev, järgmise nädala lõpust kaks korda päevas. «Kui lennuk neli-viis korda päevas käib, on esialgu maa ja ilm,» lausus Pärgmäe.

Kriisi eel lendas Tallinna ja Helsingi vahet üheksa lennukit päevas, aga taastumine sõltub nõudlusest. Lennupileteid ostetakse vähe, sest keegi ei tea, mis saab mõne kuu pärast. Samas on Pärgmäe sõnul julgustavad Euroopa Komisjoni sõnumid, et turism võib sel suvel mingil määral taastuda.