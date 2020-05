Õuehooaeg algab Tartu vanalinnas uute pinkidega

«Pinkide puitosade asemel on kasutatud looduslikku päritolu tehismaterjali, mille koostises on riisikestade jäägid, sool ja mineraalõli. Tehismaterjal vanub loomulikult ja looduslikult, aga seda on väga kerge hooldada,» selgitas linnakujunduse spetsialist Anna-Liisa Unt.